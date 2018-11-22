Slashfilm’den Chris Evangelista’ya konuşan iki eski CIA ajanı, gerçekliğe en yakın casus filminin Tinker Tailor Soldier Spy olduğunu söyledi. CIA’de 35 yıl görev yapan saha ajanı Peter Earnest ve CIA Teknik Servisi’ni uzun süre boyunca yöneten Jonna Mendez izledikleri casus filmlerini değerlendirdiler. İki eski ajan, en gerçeğe yakın filmin John le Carré uyarlaması olduğunda hemfikir

Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Mark Strong, Benedict Cumberbatch ve Ciarán Hinds’ın başrolünü oynadığı film ingiliz gizli servisindeki bir köstebeğin ortaya çıkarılma çabasına odaklanıyordu.

Jonna Mendez: “Gerçekçi olmayan casus filmlerine dayanamıyorum. ama Tinker Tailor Soldier Spy’ı zevkle izledim. Gerçek yaşamımız büyük oranda aynı şekilde… Aksiyon filmleri pek doğru değil.”

Peter Earnest: “Jonna Mendez’e katılıyorum. Karşı istihbarat operasyonlarına katıldım. Tinker Tailor Soldier Spy bir zeka düellosu gibi. Temelinde bir haini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz, kendi grubunuzu arkasından vuran birini arıyorsunuz… Bu gerçek casusluk faaliyetlerinde de çok oluyor. Yaşananlar ve insanlar üzerindeki etkileri çok gerçekçi geldi. Böyle filmler daha doğru…”