Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton’ın romanından uyarlanan Tiny Pretty Things, Netflix’in farklı dramalarından biri olacak gibi duruyor. Michael MacLennan’ın senaryo uyarlamasına imza attığı film, bir bale akademisinde evlerinden uzakta yoğun rekabet koşulları içinde yaşayan genç insanların hayatlarını anlatacak.

Dizinin ana karakteri Cassie Shore’u Anna Maiche oynayacak. Akademinin en umut veren genç yıldızını oynayacak olan Maiche’e Lauren Holly, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Daniela Norman, Brennan Clost, Michael Hsu Rosen, Damon J. Gillespie, Bayardo De Murguia, Barton Cowperthwaite, Tory Trowbridge, Jess Salgueiro eşlik edecek.