En son Wonderstruck filmini çeken ama bu filmiyle olumlu eleştiriler alamayan yönetmen Todd Haynes yeni projesini belirledi. Haynes, Matthew Carnahan‘ın kaleme aldığı Dry Run adlı filmi yönetecek. Film, Amerika’nın en ünlü ve zengin ailelerinden du Pont‘lara odaklanacak. E.I. du Pont, Fransız İhtilali zamanında (1799’da) Amerika’ya göç eder, burada barut, dinamit, plastik, resimler üretmeye başlar. Bazı çalışanları naylon ve teflonu icat ederler. Böylelikle du Pont’lar ülkenin en zenginlerinden oluverirler. Ailenin 3500’den fazla bireyinin olduğunu da belirteyim. Bu aileden John E. du Pont’un hayatı, güreşçi David Schultz’ı öldürüşü Foxcatcher filminde işlenmişti.

Dry Run‘ın yapımcıları arasında Mark Ruffalo da yer alacak. Haberlere göre Ruffalo başrolü de üstlenmeyi düşünüyor ama henüz oyuncuyla görüşmelere başlanmamış. Aktör, Foxcather filminde Shultz’ı oynamıştı. Filmin çekim tarihi belli değil.