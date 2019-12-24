Yönetmen Todd Phillips, Joker’in son sahnesinde yaşananları, filmin koleksiyon kopyasındaki kamera arkası belgeselinde açıkladı. Yazının bundan sonrası için spoiler uyarısı vermemize gerek yok sanırız, başlıktan da filmin sonunu anlattığını anlamışsınızdır.

Phillips, tüm olaylar yaşanıp bittikten sonraki akıl hastanesi sahnesi için şu açıklamayı yaptı:

“Aslında tüm filmi akıl hastanesindeki Arthur’un anlattığı olayların üzerine kurduk. Kendisi Joker olabilir, olmayabilir de… Onun kafasından geçenleri anlattık. Olayları doktora aktaran Arthur; daha sonrasında Joker olup olmayacağına izleyici karar verir. Ben şahsen Arthur’un sonra Joker olduğuna inanıyorum ama bu benim görüşüm. Tersi de doğru olabilir.”