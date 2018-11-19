Guy Ritchie en başarılı olduğu türe geri dönüş yapıyor. Toff Guys yıldızlarla dolu bir kadroyla geliyor.

Ritchie, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Rock’n’Rolla gibi en iyi eserlerini verdiği türe Avrupa’da geçen bir uyuşturucu mafyası hikayesi ile geri dönüş yapacak. Matthew McConaughey, Kate Beckinsale, Hugh Grant, Henry Golding ve Jeremy Strong’un başrollerini oynayacağı filme bugün de James Wong katıldı. En son Alaaddin’i çektikten sonra yeni projesine kısa sürede hazırlanan usta isim sonbahar bitmeden çekimlere başlayacak.

Toff Guys, genel olarak Avrupa piyasasında marijuana pazarını ele geçirmeye çalışan iki mafyanın mücadelesine odaklanacak. Ritchie senaryoyu Marn Davies ve Ivan Atkinson ile beraber yazdı.