2000’lerin öncesinde usta yönetmenlerin (Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Ron Howard, Francis C. Coppola, Brian De Palma, Barry Levinson, Oliver Stone, Paul T. Anderson) kaliteli filmlerinde rol alan Tom Cruise 2000’lerden sonra dramaları azaltıp bilimkurgu ve aksiyon filmlerine ağırlık vermeye başlamıştı. Bu 17 yılda politik gerilim filmi Lions for Lambs, komedi filmi Tropic Thunder, savaş filmi Valkyrie ve müzikal film Rock of Ages‘te de rol aldı ama çoğunlukla aksiyon ve bilimkurgu filmlerinde rol almıştı: Mission Impossible serisi, Jack Reacher filmleri, Knight and Day, Spielberg’in bilimkurgu filmleri (War of the Worlds, Minority Report), Oblivion, Edge of Tomorrow ve The Mummy. Cruise aksiyonu seviyor, her filminde dünyayı kurtarmayı da, kahramanları oynamayı da seviyor. Fakat şu bir gerçek ki aksiyon filmlerinde rol aldıkça hem kendisini tekrarlıyor, hem de filmleri pek iyi çıkmıyor (The Mummy, Oblivion, Jack Reacher filmleri, Knight and Day kötü eleştiriler almıştı). Bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. 55 yaşında olan Cruise aksiyondan şaşmayacak.

AMERICAN MADE (2017): Şu bir gerçek ki Cruise ajanları oynamayı çok seviyor. Aktör bu filmde de bir ajanı, gerçekte yaşamış olan Barry Seal’i oynadı. Cruise iyi bir sinerji yakaladığı Doug Liman’la tekrar çalıştı. Eylülde izleyeceğimiz bu aksiyon filminde Cruise’a Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones ve Lola Kirke eşlik ettiler. Film, CIA’nın 80’lerdeki uyuşturucu operasyonlarına odaklanıyor. Seal’in hayatının 1991’de Roger Young tarafından TV için çekilen Doublecrossed filminde anlatıldığını notlarımıza dahil edelim.

MISSION IMPOSSIBLE 6 (2018): Çekimlerine birkaç aydır devam edilen Mission Impossible 6‘in konusu henüz açıklanmadı. Ama filmle ilgili birkaç şey öğrendik. Mesela filmin diğer beş filmin aksine gösterişli bir aksiyon sahnesiyle açılmayacağını, aksiyon bombası olmayacağını, gene diğer beş filmin aksine daha fazla drama içereceğini ve Ethan Hunt’ın karakterine daha fazla yoğunlaşacağını öğrenmiştik. Ayrıca uzunca bir süredir seride görünmeyen bir oyuncu da seriye dönecek ama oyuncunun adı saklanıyor. Beşinci filmin kadrosu Jeremy Renner dışında korundu. Cruise’a gene Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames eşlik ediyorlar. Beşinci filmle seriye dahil olan Alec Baldwin ve Sean Harris bu filmde de rol alıyorlar. Renner’ın boşluğunuysa Henry Cavill dolduracak. Filmin kötüsünü Vanessa Kirby’nin oynadığını da belirtelim. Cruise’un pek çok filmini kaleme alan, beşinci filmi yöneten Chris McQuarrie’nin yönettiği altıncı film 27 Temmuz 2018’de vizyona girecek. Bakalım olumlu eleştiriler alan beşinci filmden sonra kaliteyi koruyabilecekler mi.

TOP GUN: MAVERICK (2019): Tony Scott ölmeden önce duyurulan Top Gun 2, Scott’ın intiharından sonra rafa kaldırılmıştı. Yıllardır çekilmesi beklenen ama bir türlü çekilemeyen Top Gun 2 bir yıl içinde çekilecek gibi görünüyor. Cruise, Mission Impossible 6‘i tamamladıktan sonra bu filmde rol alacak. Cruise’u Oblivion filminde yöneten Joseph Kosinski filmin yönetmenliğini üstlenecek. Film yüksek ihtimalle 2019’da vizyona girecek.

LIVE DIE REPEAT AND REPEAT: Tom Cruise’un son filmlerinden bazıları hem iyi eleştiriler alamadı, hem de beklenen hasılatı elde edemedi. Doug Liman’ın yönettiği Edge of Tomorrow (DVD piyasasına Live Die Repeat adıyla çıkarılmıştı) filmiyse iyi eleştiriler almış, gişede de stüdyoyu sevindirmişti. Bu başarıdan sonra tabii ki filmin devamı gelecek. Ama yakın zamanda değil. Cruise, Top Gun‘ı, Liman da Chaos Walking‘i aradan çıkardıktan sonra, tahminimce 2019’da bu film çekilecek, 2020’de vizyona girecek. Emily Blunt’ın döneceğini, filmde üçüncü başrolün de olacağını ve serinin son filmi olacağını da belirtelim. Liman üçüncü filmin olmayacağını açıklamıştı.

LUNA PARK: Açıkça görülüyor ki Cruise iki sinemacıyı çok seviyor: Senarist-yönetmen McQuarrie ve Liman. Cruise, Mission serisinde hep farklı yönetmenlerle çalışmayı tercih etmişken 6. filmde bu kuralını bozup tekrar McQuarrie’yle çalışıyor. Aktör, Liman’la da çalışmaya devam edecek. İkilinin projeleri arasında Luna Park da yer alıyor. Liman’ın çekmeyi çok istediği bu bilimkurgu filmini birkaç yıl evvel raftan indirmiş, çekmeye niyetlenmiş ama başka projeler yüzünden gene rafa kaldırmıştı. Yakın zamanda da bu filmi çekecek gibi görünmüyor. Film, aya yolculuk yapıp aydaki enerji kaynağını çalmayı planlayan astronotlara odaklanacak. Film çekilirse Cruise ilk kez astronotu oynamış olacak. Bilimkurgu türünde sıkça yer alan Cruise daha önce astronotu oynamamıştı.

METHUSELAH: Cruise sıradaki projelerinde daha önce oynadığı karakterleri (Ethan Hunt, Maverick, Cage) tekrar oynamakla, dünyayı tekrar tekrar yok oluştan kurtarmakla zamanını geçirecek. Methuselah projesiyse aksiyon bağımlısı aktörün aksiyondan şaşmayacağı projesi. Ama ilginç bir proje. Zira Hz. Nuh’un babası Methuselah’ın hayatına odaklanacak. Dönem filmlerinde de rol alan Cruise ilk kez bu denli peygamberler (Nuh) döneminde geçen bir filmde oynamış olacak. Projenin daha da ilginç tarafıysa Methuselah’ı aksiyon figürüne dönüştürecek olması. Filmin yapım aşamasında olduğunu, bunun da 2021’den önce çekilemeyeceğini söylemek mümkün. Zach Dean’in kaleme alacağı filmi Joachim Ronning yönetecek.

DARK UNIVERSE: Cruise, Universal’ın Marvel’a bakarak oluşturduğu evreni Dark Universe’ün ilk filmi The Mummy‘de oynadı. The Mummy bu hafta sonu gişede beklentileri karşılarsa, sıradaki film Bride of Frankenstein da gişede batmazsa Cruise bu evrendeki filmlerde yer alabilir, henüz bu konuda bir açıklama yapılmadığını belirtelim. The Mummy‘nin ikinci filmle devam edip etmeyeceği şimdilik belli değil.