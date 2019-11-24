80’lerden beri birçok önemli filmde rol alan, başyapıt sayılan yapımlarla ödülleri toplayan Tom Hanks, bir konudan şikayetçi… Kötü karakterleri oynamıyor, oynasa da bu filmler başarılı olamıyor.

63 yaşındaki oyuncu Road to Perdition ve The Ladykillers’ta da izleyicinin kendisini özdeşleştirebildiği sempatik kötüleri oynamış, 2017’de Emma Watson’la oynadığı The Circle ise gişede batmıştı… Hanks, bu durumu kabullenmeye başladığını açıkladı:

“Uzun bir süre önce kimsenin içinde korku uyandıramadığımı fark ettim. İyi olmaktan farklı bir durum bu… İstediğim zaman gizemli de olabiliyorum ama nefret uyandıramıyorum. Kötü karakterlerin içindeki dehşeti ve nefreti taklit edemiyorum.”