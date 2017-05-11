Bu yıl Steven Spielberg’le isimsiz bir filmde beşinci kez çalışmaya hazırlanan Tom Hanks, Fox 2000 şirketinin haklarını satın aldığı News of the World romanından uyarlanacak aynı adlı filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Lion‘ın senaristi Luke Davies, Paulette Jiles’in bu romanını senaryolaştıracak. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Roman 1870 yılında geçiyor. Teksaslı Jefferson Kyle Kidd güneye yaptığı geziden sonra zenginleşince kendisine bir amaç belirler: Ülkesinde olup bitenleri halka duyurmak, bir nevi habercilik yapmak. Kidd şehirden şehre dolaşarak halkı bilgilendirir. Kidd bir gün bir görev üstlenir: Halasıyla yaşarken Kızılderililer tarafından kaçırılan, çocukluğunun önemli bir bölümünü Kızılderililerle geçiren bir çocuğun kurtarıldıktan sonra Kaliforniya’daki ailesine götürmek. Filmin çekim tarihinin henüz belli olmadığını belirteyim.