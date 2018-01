En son Steven Spielberg’in The Post filminde karşımıza çıkan Tom Hanks’in yeni projesi açıklandı. Hanks, Sony’e ait olan TriStar Pictures’ın hazırladığı You Are My Friend biyografik filminin başrolünü üstlenmeyi kabul etti. Diary of a Teenage Girl filmiyle dikkatleri çeken Marielle Heller filmin yönetmenliğini üstlenecek. Senaryoyu Micah Fitzerman-Blue’yla Noah Harpster kaleme aldılar. Film, Hanks’in oynayacağı Fred Rogers’la ödüllü gazeteci Tom Junod’un arkadaşlığını konu alacak, alaycı gazeteci Junod’un değer verdiği birisiyle ilgili bir yazı yazmaya başladıktan sonra hayata dönük bakış açısının değişmesini anlatacak.

1928’de doğan Rogers yarattığı Mr. Rogers adlı TV programıyla hayatını çocukları eğitmeye ve eğlendirmeye adamış, ABD’de çok tanınan ve sevilen birisiydi. 2003’te kanser nedeniyle vefat eden Rogers programında şarkılar söyleyip kuklaları oynatarak çocukları eğlendiriyor ve eğitiyordu. Programı 1968 ile 2001 yılları arasında dile kolay tam 33 yıl boyunca yayınlanmış, daha sonra program sona ermişti. Rogers’ın arkadaşı Junod’u oynayacak oyuncunun henüz belirlenmediğini, filmin çekimlerine sonbaharda başlanacağını belirteyim. Hanks’in başrolünü üstleneceği diğer projeleriyse şunlar: Bilimkurgu filmi Bios, yeniden çevrim/roman uyarlaması A Man Called Ove, senaryosunu da kaleme aldığı savaş filmi Greyhound.