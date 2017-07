Sıkı çalışan aktör Tom Hardy bir projede daha rol almayı kabul etti. Hazırlık aşamasında epey projesi olan aktör, Bosna Savaşı’nı konu alan My War Gone By, I Miss It So adlı filmin hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenecek. Film savaş muhabiri Anthony Lloyd’un kaleme aldığı, 1999’da satışa çıkarılan aynı adlı kitaptan uyarlanacak. Hardy’nin boksörü oynadığı Warrior‘ı yöneten Gavin O’Connor bu filmi yönetme teklifini kabul etti. Kitap, Lloyd’un 26 yaşındayken İngiltere’yi ardından bırakıp Bosna’ya gitmesini, Bosna Savaşı’nda yaşadıklarını, Bosna’daki tecrübelerini, ebeveynlerinin boşanmasının ona etkilerini, babasıyla ilişkisinin bozulmasını ve eroin bağımlılığını konu alıyor. Çekim tarihi açıklanmadı.