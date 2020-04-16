16 Nisan 2020 90 görüntüleme
Tom Hardy, BBC’nin çocuklara özel kanalı CBeebies’de her akşam masal okuyarak çocukların uyumasına yardımcı olacak. 27 Nisan’da başlayacak yayınlar ilk aşamada 1 Mayıs’a kadar sürecek ama alınan geri dönüşlere göre daha da uzaması olası.
Hardy’nin okuyacağı masallar;
Hug Me – Simone Ciraolo
Under the Same Sky – Robert Vescio, Nicky Johnson
There’s a Tiger in the Garden- Lizzy Stewart
Don’t Worry, Little Crab – Chris Haughton
The Problem With Problems – Rachel Rooney ve Zehra Hicks
Sosyal mesafe kurallarına uyarak Tom Hardy’nin evinin bahçesinde çekilen bölümlere fransız bulldog dostu Blue da eşlik edecek.
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