Tom Hardy, Çocuklara Masal Okuyacak

BBC'nin çocuk kanalı CBeebies, karantina sürecinde özel bir ismi konuk edecek.
yazar: 16 Nisan 2020 90 görüntüleme

Tom Hardy, BBC’nin çocuklara özel kanalı CBeebies’de her akşam masal okuyarak çocukların uyumasına yardımcı olacak. 27 Nisan’da başlayacak yayınlar ilk aşamada 1 Mayıs’a kadar sürecek ama alınan geri dönüşlere göre daha da uzaması olası.

Hardy’nin okuyacağı masallar;
Hug Me – Simone Ciraolo
Under the Same Sky – Robert Vescio, Nicky Johnson
There’s a Tiger in the Garden- Lizzy Stewart
Don’t Worry, Little Crab – Chris Haughton
The Problem With Problems – Rachel Rooney ve Zehra Hicks

Sosyal mesafe kurallarına uyarak Tom Hardy’nin evinin bahçesinde çekilen bölümlere fransız bulldog dostu Blue da eşlik edecek.

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yazar: Serkan Şefkatlı - Nis 15, 2020

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