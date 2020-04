Tom Hardy, BBC’nin çocuklara özel kanalı CBeebies’de her akşam masal okuyarak çocukların uyumasına yardımcı olacak. 27 Nisan’da başlayacak yayınlar ilk aşamada 1 Mayıs’a kadar sürecek ama alınan geri dönüşlere göre daha da uzaması olası.

Hardy’nin okuyacağı masallar;

Hug Me – Simone Ciraolo

Under the Same Sky – Robert Vescio, Nicky Johnson

There’s a Tiger in the Garden- Lizzy Stewart

Don’t Worry, Little Crab – Chris Haughton

The Problem With Problems – Rachel Rooney ve Zehra Hicks

Sosyal mesafe kurallarına uyarak Tom Hardy’nin evinin bahçesinde çekilen bölümlere fransız bulldog dostu Blue da eşlik edecek.