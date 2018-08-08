Günümüzün yetenekli oyuncularından Tom Hardy son bir yılda önce Venom, ardından Fonzo filminde rol aldı. Bir süredir yoğun bir dönem geçiren aktör, Esquire’la yaptığı röportajda oyunculuktan sıkıldığını, Fonzo‘dan sonra oyunculuktan ziyade kamera arkasına ağırlık vermek istediğini belirtmiş. Hardy daha fazla yapımın yapımcılığını üstlenmek, senaryolar kaleme almak, film yönetmek ve oyunculuk dışındaki hayatına devam etmek istiyor. Aktör, Once a Pilgrim kitabının haklarını satın almıştı yakın bir zamanda. Bu kitabı okuyup beğenen Hardy bu kitaptan uyarlanacak filmle kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmak niyetinde. Başrolü de üstlenir mi bilinmez ama yoğun dönemini atlattıktan sonra bu projesine odaklanabilir. Kitaba dönersek… James Deegan‘ın kaleme aldığı, John Carr serisinin ilki olan bu kitap İngiliz özel kuvvetler birliğinden olan Carr’ın birliğini bir olay sonrası (üç teröristin öldürüldüğü bir olay) terk ettikten sonra geçmişinin peşini bırakmamasını, Carr’ın ailesini ve kendisini korumaya çalışmasını konu alıyor.

Fonzo‘nun çekimleri tamamlandı ama Hardy’nin yoğun dönemi devam edecek. Zira aktör Mart 2017’de 2. sezonu onaylanan Taboo dizisinde de rol alacak. FX’te beklenen reytingleri alamayan ama BBC’nin online platformunda en çok izlenen dizilerden olan, gene de zarar ettiği söylenen Taboo, Hardy’nin yapımcılığını ve yaratıcılığını üstlendiği ilk dizi olmuştu. Söylentilere göre çekimlere bu sonbaharda başlanacak. 2. sezon 2019’da yayınlanacak. Dizinin senaristi Steven Knight 3. sezonla diziyi sona erdireceğini açıklamıştı. Dolayısıyla Hardy oyunculuktan biraz sıkılsa da onu bir süreliğine daha kameranın önünde görebileceğiz.