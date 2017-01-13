Tom Hardy 2015’in en çok ödüllendirilen filmlerinden olan Mad Max: Fury Road‘un devam filmi olan Mad Max: Wasteland‘in çekileceğini söyledi ama çekim tarihi hakkında bir bilgi vermedi; çünkü o da bilmiyor. Aktör, Taboo dizisiyle ilgili yeni röportajında üç filmlik bir kontrat imzaladığını, ikinci filmde oynamayı çok istediğini dile getirdi. Hardy şu sıralar George Miller’dan ikinci filmde oynaması için bir telefon beklediğini de sözlerine dahil etti. “George’u muhteşem yapan şey hem Max, hem de Furiosa için bir seri yaratmış olması. Hangi karaktere odaklanacağı onun kararı. Ben ondan çekimler için gelecek haberi heyecanla bekliyorum. George’la çalışmayı çok seviyorum. Gerçek şu ki yarattığı mitoloji çok derin. Böylesine bir sanatçıyla çalışmak muhteşem,” dedi. Aktör ikinci filmin adının değişebileceğini de belirtti.

Filmin ne zaman çekileceği aradan iki yıl geçmesine rağmen açıklanmadı. Miller bu filmden önce küçük bütçeli bir film yapmak istediğini söylemişti ama henüz yönetmenin bu küçük projesi de açıklanmadı. Hardy kariyerine JC Chandor’ın çekeceği Triple Frontier ve Josh Trank’in yöneteceği Fonzo filmleriyle devam edecek. Aktörü şubata kadar Taboo mini dizisinde izleyebilirsiniz.