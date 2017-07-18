Tom Hardy’li Taboo Dizisi 3. Sezonuyla Sona Erecek

Knight sadece 3 sezon planladı...
yazar: 18 Temmuz 2017

Baba-oğul Tom ve Chips Hardy’nin beraber yarattıkları, Steven Knight’ın kaleme alıp Ridley Scott’ın yapımcılığını üstlendiği dönem dizisi Taboo büyük umutlarla yayın hayatına başlamış, ama beklenen ilgiyi toplayamamıştı. Hatta Hardy’lerin zarar ettikleri söylenmişti. Buna rağmen FX ve BBC One dizinin 2. sezonunu onaylamıştı. Bu yıl çekilecek 2. sezon 2018’de yayınlanacak. Knight dizinin uzun soluklu olmayacağını açıkladı. Olur da 2. sezonda iptal edilmezse dizi 3. sezonuyla sona erecek. “Sadece üç sezon düşünüyorum. İlk sezon kaçışla ilgiliydi. İkinci sezon yolculukla ilgili olacak. Üçüncü sezonsa varışı konu alacak ve dizi sona erecek. Öykünün izleyicilerin beklentilerinden uzak olacağını düşünüyorum, ama umarım eğlenirler,” diyor Knight.

Dizinin ilk sezonunda James Delaney’nin (Hardy) 1814’te evine, Londra’ya dönmesi, ardından hem imparatorlukla hem de East India Company’le babasından kalan önemli bir ada için mücadele etmesi anlatılmıştı. Finalde Delaney ve adamları, İngiltere’den kaçmışlardı. İkinci sezon adamların denizdeki yolculuğuna odaklanacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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yazar: Can Rende - Tem 17, 2017

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