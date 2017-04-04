Neruda ve Jackie filmleriyle etkileyici kariyerini 2016’da da başarılarla devam ettiren Şilili yönetmen Pablo Larrain’in yeni filmi açıklandı. Larrain birkaç yıl önce açıklanan The True American projesini yönetmeyi kabul etti. Birkaç yıl evvel bu filmi Kathryn Bigelow’un yöneteceği, Tom Hardy’nin başrolünü üstleneceği, ünlü yapımcı Megan Ellison’ın yapımcılar arasında yer alacağı açıklanmıştı. Ama Bigelow daha sonra yönetmenlikten çekilmişti. Hardy kadroda yer alıyor. Film, Anand Giridharads’ın aynı adlı kitabından uyarlanacak, 11 Eylül sonrasında Teksas’ta geçecek, iki göçmeni öldüren Mark Stroman’a odaklanacak. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.