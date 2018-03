En son The Danish Girl filmini çeken İngiliz yönetmen Tom Hooper‘ın yeni projesi açıklandı. Hooper, BBC kanalı için His Dark Materials adlı fantastik diziyi çekecek. Bu dizi yazar Philip Pullman’ın aynı adlı roman serisinden uyarlanacak, büyük bir bütçeye sahip olacak. Hatta Hooper’ın ve BBC’nin büyük bir bütçeyle yapacakları ilk yapım olacak. İlk sezon 8 bölümden oluşacak. Senaryoları Jack Thorne kaleme alacak. Başrolse Logan filmiyle dikkatleri çeken Dafne Keen‘le Lin Manuel Miranda‘ya teslim edildi. Keen, Lyra adlı karakteri, Miranda’ysa maceracı Lee Scoresby’i oynayacaklar. Pullman’ın roman serisi yıllar önce Nicole Kidman ve Daniel Craig’in başrollerinde The Golden Compass filmiyle sinemaya uyarlanmış ama beklenen hasılat elde edilemeyince devam filmleri çekilememişti. BBC dizinin Amerikan hakları için Apple, Netflix ve daha pek çok kanalla görüşmüş ama henüz Amerikan kanalı açıklanmamış. Dizinin çekimlerine yazın başlanacak.