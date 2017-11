En son Eddie Redmayne’ye ikinci Oscar adaylığını getiren, bir erkeğin cinsiyet değişimini konu alan The Danish Girl‘ü çeken ama bu filmiyle pek de iyi eleştiriler alamayan İngiliz yönetmen Tom Hooper kariyerine The Aeronauts filmiyle devam edecek. Jack Thorne’nin senaristliğini üstlendiği filmin haklarını Amazon Studios’un satın aldığı açıklandı. Başrollerse şu sıralar Fantastic Beasts 2 filmiyle meşgul olan Redmayne’ye ve aktörün The Theory of Everything‘teki rol arkadaşı Felicity Jones’a teklif edildi. Film pilot Amelia Wren’le (Jones) bilim insanı James Glaisher’in (Redmayne) 1862 yılında balonla en yükseğe çıkmaları, daha sonra balonla seyahat etmeleri, pek çok yeri keşfederlerken atmosfer nedeniyle hayatta kalma savaşı vermelerini konu alacak. Film gerçeklerden uyarlanacak. Çekim zamanıysa 2018’in ilkbaharı.