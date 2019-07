Tom Savini ismi, birçokları için kulağa yabancı gelebilir ama korku filmi severler için pek öyle değil. Makyaj uzmanı, özel efektçi, dublör, aktör, yönetmen, öğretmen… Amerikan sinema sektörünün önemli ve saygı duyulan emekçilerinden biri olan Savini’yi tanıtmak için, yazıya mevzu bahis ettiğimiz videoyu ses seviyesi tamamen kapalıyken bile birkaç dakika izletmemiz yeterli olacaktır ama yine de birkaç kelam etmekte fayda var.

Gençlik yıllarında asker olarak Vietnam’a giden Tom Savini, havada uçuşan mermiler ve parçalanan vücutlar arasında fotoğrafçılık yaptı. Ama her şerde bir hayır vardır sözünü doğru çıkarırcasına, orada yaşadıklarını yıllar sonra ve yıllar boyunca sanatına monte edecekti. Vietnam’dan döndükten sonra ilk olarak ucuz B filmlerinde makyaj ve özel efekt uzmanı olarak çalışmaya başlayan Savini, 1980 yılının gişe fatihi olan düşük bütçeli Friday the 13th filmininin makyaj ve özel efekt departmanlarında sergilediği hüner sayesinde sektörün ilgisini çekti ve o günden beri George A. Romero filmleri de dahil olmak üzere onlarca yapımda çalıştı. Ama Savini’yi özel kılan sadece özel efektlerdeki başarısı değildi. 1977 yapımı Martin filmiyle birlikte kamera arkasında görev aldığı filmlerde dublörlük yapmaya başlayan Savini, karakteristik yüz hatlarının da yardımıyla yavaş yavaş tanınır hale gelmeye başladı. Art arda korku filmlerinde cameo’lar yapan bu adamın kim olduğunu merak eden korku filmi severler, onu kült aktör kademesine çıkartırken onun da filmlerde yer aldığı dakikalar artmaya başladı. Şu an 30’lu yaşlarının başındaki nesil için ise özellikle Robert Rodriguez’in B filmi klişelerini yontarak A sınıfı bir seyirlik sunduğu From Dusk Till Dawn‘da canlandırdığı “Sex Machine” karakteri ile tanınan Savini, Dawn of the Dead(hem orijinali hem yeniden çevrimi)’den Planet Terror‘e, The Perks of Being a Wallflower‘dan Django Unchained‘a kadar kendine has bir aktörlük kariyeri inşa etti. Kısa sürelerle bile olsa konuk olduğu filmlerde bize gösterdi ki; Savini’nin sadece kamera arkasındaki marifetli ellerini değil, kamera önündeki varlığını da seviyor seyirci.

Amerikalı bir Youtuber, grimmlifecollective ismini verdiği kanalı için çektiği videoda bizi, Tom Savini’nin dünyasına götürüyor. Bu dehşet verici(!) dünyada; Savini’nin ders verdiği okulu, kariyerinin her anından izler taşıyan evi ve o evde ruh sağlıklarını nasıl koruduklarını merak ettiğimiz iki de sevimli kedi bizleri bekliyor…