İlk filmi Let the Right One In‘le dikkatleri çekip bolca övülen, ikinci filmi Tinker, Tailor, Soldier, Spy‘la başarısının tesadüfi olmadığını kanıtlayıp en heyecanlandıran yönetmenler arasına dahil olan Tomas Alfredson ne yazık ki üçüncü filmi The Snowman‘le başarısını devam ettiremeyip çok kötü eleştiriler almıştı. Alfredson bu filmin yarattığı hayal kırıklığından sonra biraz dinlenip yeni projesini belirledi. Üç filminde de gerilim türünü işleyen Alfredson bu kez komediyi deneyecek, İsveç yapımı Jönssonligan‘ın yeniden çevrimini yönetecek. Jönssonligan on filmden oluşan uzun bir seri. Seri bir grup suçlunun soygunlarını konu alıyor. 82’de başlayıp 2015’te İsveç’te yeniden çevrilen, epey sevilen bir seri.

Bu ikinci yeniden çevrim de İsveç yapımı olacak. Bir süredir İngiliz ve Amerikalı oyuncularla çalışan Alfredson bu kez İsveçlilerle çalışacak. Filmin başrolünü Henrik Dorsin, Andres Johansson, David Sundin ve Hedda Stiernstedt üstlenecekler. Basın bültenine göre film 2019 kışında vizyona girecek.