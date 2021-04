Takvimler 6 Ağustos 2018’i gösterdiğinde yetenekli yönetmen Joe Wright, Gone Girl‘ü hatırlatan projesi The Woman in the Window‘un çekimlerine harika bir oyuncu kadrosuyla başladı. Amy Adams‘ın başrolünü üstlendiği filmde Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, Anthony Mackie, Brian Henry, Wyatt Russell, Tracy Letts gibi birbirinden ünlü oyuncular rol aldılar. Heyecanla beklenen filmin çekimleri 2018 sonbaharında sorunsuzca tamamlandı ama post prodüksiyon aşaması için aynı şeyleri söylemek mümkün olmayacaktı ne yazık ki.

Filmin ilk kurgusu 2019’da tamamlandığında her filme yapıldığı gibi test gösterimlere başlandı. Fakat izleyicilerden beklenen reaksiyon alınamadı. Haberlere göre test gösterimlerde izleyiciler filmi hiç sevmedi. Bunun üzerine filmin vizyon tarihi 2019’dan 2020’ye ertelendi, yapımcı Scott Rudin senarist/yönetmen Tony Gilroy‘u filmi kurtarması için işe aldı.

Gilroy sorunlu bir prodüksiyon sürecinden geçen Rogue One‘ın tekrar çekimlerini üstlenip filmi kurtarabilmiş, bu film dışında pek çok film için görevlendirilmiş bir sinemacı. Fakat Gilroy’un projeye dahil olması da işe yaramadı. Gilroy’un versiyonu da test gösterimlerden birebir aynı tepkiyi almış, film beğenilmemiş. Tarihler 2020’yi gösterdiğinde Covid-19 salgını patlayınca film tekrar ertelendi. Bu süre zarfında Disney, Ross & Reznor ikilisinin hazırladığı müzikleri de beğenmeyip çöpe atıp Danny Elfman‘ı işe aldı.

Gilroy da filmi kurtaramayınca Disney projeyi ertelemekten sıkılıp hakları rakibi Netflix’e satmaya karar verdi. Geçen yıl Disney tarafından kapatılan Fox 2000 şirketinin son filmi olan The Woman in the Window üç yıllık sorunlu bir prodüksiyon sürecinin ardından 14 Mayıs 2021’de Netflix’te yayınlanacak.