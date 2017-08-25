Bourne serisinin senaristlerinden, The Bourne Legacy ve Michael Clayton filmlerinin yönetmeni Tony Gilroy’un sıradaki projesi açıklandı. Gilroy, Warner Bros.’un birkaç yıldır çektirmek istediği Methuselah projesi için stüdyoyla anlaştı. Gilroy filmi kaleme alacak. Yönetip yönetmeyeceğiyle ilgili kesin kararınıysa senaryoyu tamamladığında verecek, şimdilik yönetmeyi düşünüyor. Bu filmin yönetmenliğinin bir süre önce Karayip Korsanları 5‘in yönetmenlerinden Joachim Ronning’e teslim edildiğini, ama Ronning, Micro adlı projesine (Michael Crichton’ın romanından uyarlanacak) odaklandığı için filmden çekildiğini belirtelim. Methuselah’ı Tom Cruise’un oynayacağı açıklanmıştı ama aktör de yüksek ihtimalle projeden çekildi. Nuh’un dedesini konu alan bu film gerilim türünde olacak.