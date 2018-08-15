Tony Kaye, Edward Norton’lı filmi American History X‘le ününe ün katmış ama ne yazık ki bu filmden sonraki yapımlarıyla gündemde yer edememişti. Sıradaki projesi iyi bir filme evrilmesi halinde Kaye’i gündemde tutabilir. Deadline’ın haberine göre Kaye bu yıl vizyona girecek 1st Born adlı filmin devamı –2nd Born– üzerinde çalışıyor. İlginç olan şu ki Val Kilmer‘lı bu filmin Kaye’le hiçbir ilgisi yok. Henüz ilk film vizyona girmemiş olsa da devamının hazırlıklarına başlanmış bile. İlk filmin oyuncu kadrosu ikincisinde korunacak ama ilginç gelişme şu ki devam filminin başrolünde bir robot olacak.

Kaye robot rolünü bir oyuncuya oynatmak yerine bir robotla çalışacak. Şu sıralar robotun üzerinde çalışmalar sürüyor. Kaye doğal olarak efektlerden de yararlanacak, robotlu sahneleri efektlerin yardımıyla tamamlayacak. Filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı.