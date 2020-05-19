The Favourite filminin senaristi Tony McNamara ikinci kez yönetmen Yorgos Lanthimos‘la çalışabilir. Şu sıralar Emma Stone‘lu kısa filmiyle meşgul olan Lanthimos sıradaki uzun metrajlı filmi Hawkline Monster‘ın hazırlıklarına başladı. Yetenekli yönetmen bu filminin senaryosunu kaleme alması için McNamara’yla görüşüyor. İkiliyi biraraya getirebilecek film gotik-western türlerinde olacak, aynı adlı romandan uyarlanacak, 15 yaşındaki genç bir kızın, Magic Child’ın iki kahraman silahşoru evinin bodrumunda yaşayan bir canavarı öldürmeleri için tutmasını konu alacak.

Bu film daha önce usta yönetmen Hal Ashby tarafından önce Jack Nicholson ve Dustin Hoffman‘ın, ardından Jeff ve Beau Bridges kardeşlerin başrollerinde çekilecekti ama olmadı. Daha sonra proje, Tim Burton‘a teslim edildi ama gene hayata geçirilemedi. Sıra Lanthimos’ta. Hep dramalara imzasını atan Lanthimos ilk kez western türünde bir film çekecek. Filmin çekim tarihi henüz belli değil. Öte yandan McNamara bu ay bir diğer saray komedisi The Great‘le karşımıza çıktı, kendi oyunundan uyarladığı bu mini dizisiyle olumlu eleştiriler aldı.