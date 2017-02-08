Too Old to Die Young: Nicolas Winding Refn’den On Bölümlük Bir Dizi

Nicolas Winding Refn dizi çekecek...
yazar: 08 Şubat 2017 39 görüntüleme

En son The Neon Demon filmini çeken Nicolas Winding Refn’in bu yıl Yakuzalarla ilgili aksiyon filmi The Avenging Silence‘ı çekeceği açıklanmıştı. Gelen haberlere göre bu film bir süreliğine rafa kaldırıldı. Refn, Tokyo’ya gidip bu filmi çekmeden önce Too Old to Die Young adı verilen bir diziyi çekecek. Amazon sitesinde yayınlanacak dizi on bölümden oluşacak, Refn bütün bölümleri çekecek. Dizi, Los Angeles’ta geçip bu şehrin suç dolu yüzüne odaklanacak. Haberlere göre dizi, Refn’in Pusher filmlerine benzeyecek, merkezde Danimarkalı uyuşturucu tacirleri yer alacak, pek çok karakterin katillikten samuraylığa dönüşümleri işlenecek. Çekimlere sonbaharda başlanacak. Oyuncu kadrosunun yakında açıklanması bekleniyor.

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yazar: Can Rende - Şub 8, 2017
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