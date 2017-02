En son The Neon Demon filmini çeken Nicolas Winding Refn’in bu yıl Yakuzalarla ilgili aksiyon filmi The Avenging Silence‘ı çekeceği açıklanmıştı. Gelen haberlere göre bu film bir süreliğine rafa kaldırıldı. Refn, Tokyo’ya gidip bu filmi çekmeden önce Too Old to Die Young adı verilen bir diziyi çekecek. Amazon sitesinde yayınlanacak dizi on bölümden oluşacak, Refn bütün bölümleri çekecek. Dizi, Los Angeles’ta geçip bu şehrin suç dolu yüzüne odaklanacak. Haberlere göre dizi, Refn’in Pusher filmlerine benzeyecek, merkezde Danimarkalı uyuşturucu tacirleri yer alacak, pek çok karakterin katillikten samuraylığa dönüşümleri işlenecek. Çekimlere sonbaharda başlanacak. Oyuncu kadrosunun yakında açıklanması bekleniyor.