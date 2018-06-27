Yıllardır hazırlık aşamasında olan, Tony Scott’ın intiharından sonra bir süreliğine rafa kaldırılan Top Gun: Maverick‘in çekimlerine Joseph Kosinski‘nin yönetmenliğinde birkaç hafta evvel başlanmıştı. Çekimleri hızla devam eden filmin konusu bugün duyuruldu. Görünüşe göre, Rocky serisini dirilten, olumlu eleştiriler alan Creed filminin izinden gidilecek. Creed‘te artık boksu bırakmış Rocky’nin Adonis’i eğitmesi anlatılıyordu. Yeni Top Gun‘da da Maverick (Tom Cruise) dostu Goose’un (Anthony Edwards oynamıştı ilk filmde) oğlunu eğitmesini anlatacak.

Goose ilk filmde vefat etmiş, Maverick de bu ölüm nedeniyle kendisini suçlamıştı. Yeni filmde Goose’un oğluyla Maverick’in yolları kesişecek ve Maverick bu genç adamı eğitmeye başlayacak. Bu rol için şu sıralar üç ünlü aktörle görüşülüyor: Nicholas Hoult, Glen Powell ve Miles Teller. Bakalım rol kimin olacak. Film Temmuz 2019’da vizyona girecek.