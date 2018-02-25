Berlinale 2018’de en iyi film Adina Pintilie’nin ilk filmi Touch Me Not seçildi. Film aynı zamanda en iyi ilk film ödülünü de aldı. Wes Anderson’ın Isle of Dogs’u da festivalden ödülsüz dönmeyerek Gümüş Ayı’yı aldı. Ödüllerin tam listesi şöyle:
Altın Ayı (En İyi Film): Touch Me Not, Adina Pintilie
Gümüş Ayı (Jüri Özel Ödülü): Twarz (Mug), Małgorzata Szumowska
Gümüş Ayı (Alfred Bauer Özel Ödülü): The Heiress, Marcelo Martinessi
En İyi Yönetmen: Wes Anderson, Isle of Dogs
En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun, The Heiress
En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon, The Prayer
En İyi Senaryo: Manuel Alcalá ve Alonso Ruizpalacios, Museum
En İyi Kostüm/Set Tasarımı: Elena Okopnaya, Dovlatov
Audi Özel Ödülü (En İyi Kısa Film): Solar Walk, Réka Bucsi
En İyi Kısa Film (Jüri Özel Ödülü): Imfura, Samuel Ishimwe
En İyi Kısa Film: The Men Behind the Wall, Ines Moldavsky
En İyi İlk Film: Touch Me Not, Adina Pintilie
En İyi Belgesel: The Waldheim Waltz, Ruth Beckermann