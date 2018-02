Berlinale 2018’de en iyi film Adina Pintilie’nin ilk filmi Touch Me Not seçildi. Film aynı zamanda en iyi ilk film ödülünü de aldı. Wes Anderson’ın Isle of Dogs’u da festivalden ödülsüz dönmeyerek Gümüş Ayı’yı aldı. Ödüllerin tam listesi şöyle:

Altın Ayı (En İyi Film): Touch Me Not, Adina Pintilie

Gümüş Ayı (Jüri Özel Ödülü): Twarz (Mug), Małgorzata Szumowska

Gümüş Ayı (Alfred Bauer Özel Ödülü): The Heiress, Marcelo Martinessi

En İyi Yönetmen: Wes Anderson, Isle of Dogs

En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun, The Heiress

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon, The Prayer

En İyi Senaryo: Manuel Alcalá ve Alonso Ruizpalacios, Museum

En İyi Kostüm/Set Tasarımı: Elena Okopnaya, Dovlatov

Audi Özel Ödülü (En İyi Kısa Film): Solar Walk, Réka Bucsi

En İyi Kısa Film (Jüri Özel Ödülü): Imfura, Samuel Ishimwe

En İyi Kısa Film: The Men Behind the Wall, Ines Moldavsky

En İyi İlk Film: Touch Me Not, Adina Pintilie

En İyi Belgesel: The Waldheim Waltz, Ruth Beckermann