Trainspotting Dizi Oluyor

Irvine Welsh’in 1993 tarihli romanı Trainspotting, Danny Boyle tarafından 1996’da filme uyarlandığında sinema dünyasını derinden etkilemişti. Filmin devamı 2017’de gösterime girmiş ve hayranlarına nostalji yaşatmıştı.

Bu filmlerde psikopat Begbie karakterini canlandıran Robert Carlyle, bir dizi versiyonunun yolda olduğunu açıkladı.

Dizinin Begbie’nin ön planda olduğu The Blade Artist’ten uyarlanması bekleniyor. Bu kitapta Begbie, California’ya taşınmış ve hayatını düzene koymuşken trajik olaylar nedeniyle İskoçya’ya dönüyor ve geçmişiyle yüzleşiyordu.

Carlyle NME’ye yaptığı açıklamada, ayrıntı vermeden dizi versiyonunu müjdeledi:

“Irvine ile birlikte son günlerde Londra’dan yapımcılarla görüşüyoruz. Begbie’nin öyküsünü geniş bir şekilde anlatan The Blade Artist kitabını biliyorsunuz. Henüz ilk aşamalardayız ama hem bu kitaptan hem de Trainspotting’den izler taşıyan bir dizinin hayata geçme ihtimali yüksek.”

“Elimizdeki malzeme 90 dakikalık bir film olamayacak kadar büyük. Bu yüzden dizi olması daha olası… 6 bölümlük bir mini-dizi olma ihtimali var.”