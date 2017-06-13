İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde silah bırakan nazi askerlerinin bir bölümü de İngiltere’ye götürüldü. Bunlardan biri olan Bert Trautmann, savaş suçlusu olarak tutulduğu hapishanede bir menajerin ilgisini çekti. Bu arada cezasını da tamamlayan asker/futbolcu, kendini bir anda Manchester City kalesini korurken buldu.

En ağır nazi bombardımanlarını yaşayan Manchester’da eski bir alman askerinin tutunması ve taraftarlarca sevilmesi pek kolay değildi. Protestoları aştı, kendisini gösterdi ve ingiliz futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. 1956 FA Cup Finali’nde kırık bir boyun kemiğiyle oynadığında ise Man City efsaneleri arasına girdi.

Bu ilginç hikayeyi senaristler Robert Marciniak ve Nicholas J. Schofield ile birlikte kaleme alan yönetmen Marcus H Rosenmüller geçtiğimiz hafta filmin çekimlerini tamamladı. Filme Trautmann’ı alman oyuncu David Kross oynadı. Trautmann’ın antrenörünün kızı ve gelecekteki eşi ise Freya Mavor tarafından canlandırıldı. Dave Johns, John Henshaw ve Gary Lewis filmin diğer önemli rollerinde…