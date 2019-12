Trent Reznor son dönemde Atticus Ross ile birlikte müziklerini yaptığı filmler hakkında dürüst açıklamalarına devam ediyor. 2018’de Netflix’in en çok izlenen filmi Bird Box’ta imzası bulunan Raznor, ortaya çıkan sonuçtan hiç memnun değil.

“İşin içine girdiğimizde birileri zaten çoktan hazırlıklara başlamıştı. Ve çok kötü bir zevki olan kurgucuyla çalışmak zorunda kaldık. Filme konsantre olabilmek için önümüzde çok engel vardı. Filmin miksajı da biz turnedeyken bize haber vermeden yapılmış. Müzikleri çok kısık sesle mikslemişler. Zaten çok memnun değildik ama yaptığımız işin hiç işitilmemesi tuz biber ekti. Tamamıyla zaman kaybıydı.”

“Tüm bu olayların üstüne “Nasıl olsa kimse izlemez” diye düşündük. Tabi ki bizim kötü şansımız devreye girdi ve film Netflix’in o yıl en çok izlenen filmi oldu”

Trent Reznor, The Woman in the Window’la ilgili de hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

“Yaptıkları değişikliklere onay vermemize imkan yoktu. Bu kadar çalıştıktan sonra yaptığınız işin yok olması moral bozucu”

Trent Reznor ve Atticus Ross şu sıralarda Pixar’ın Soul’u ve David Fincher’in Mank’i için çalışıyorlar.