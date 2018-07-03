Haftanın en garip projesi duyuruldu. Manchester by the Sea filmindeki performansıyla parlayan genç aktör Lucas Hedges, Honey Boy adlı biyografik filmde kendisinden on yaş büyük olan aktör Shia LaBeouf’ün gençliğini...

2016’nın ödül sezonunun en çok konuşulan filmlerinden olan Manchester by the Sea‘yle yükselişe geçen genç aktör Lucas Hedges‘ı ödülleri silip süpüren iki filmde, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve...

Pek çok yönetmenle çalışma fırsatı elde eden, iki kez Oscar’a aday olan Jonah Hill kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacak. Daha önce açıklandığı üzere Hill’in ilk filmi Mid-90s adını...