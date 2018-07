İlk filmi Krisha‘yla övgü dolu eleştiriler alan, ikinci filmi It Comes at Night‘ta başarısını devam ettiremeyen yönetmen Trey Edward Shults kariyerine müzikal film Waves‘le devam edecek. A24’un haklarını satın aldığı bu filmin başrolleri için Lucas Hedges ve Sterling K. Brown‘la görüşülüyor. It Comes at Night‘ın oyuncularından Kelvin Harrison Jr. filmde rol almayı kabul etmiş. Haberlere göre müzikleri Trent Reznor-Atticus Ross ikilisi hazırlayacak. Çekimlerine ağustosta Florida’da başlanacak film günümüzde geçip genç âşıklara, ergenliklerine ve büyümelerine odaklanacak. Waves yönetmenin müzikal türündeki ilk filmi olacak.