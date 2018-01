2004’te Teksas hapishanesinde iğneyle idam edilen mahkum Cameron Todd Willingham’ı ölüme götüren yangın, Trial by Fire adlı filmle sinemaya taşındı…

Yönetmen: En son Jack Reacher: Never Go Back filmini çeken, Love & Other Drugs filminden beri gündemde yer edecek bir filme imzasını atamayan Edward Zwick.

Oyuncular: Yükselişe geçen Jack O’Conell, aktörle Money Monster filminde çalışan Emily Meade ve usta aktris Laura Dern başrolleri üstlendiler.

Konu: 1991 yılında çıkan bir yangın, Cameron Todd Willingham adlı bir vatandaşın üç kızının ölümüne neden oldu. Bir yıl sonraysa Willingham kendi evine yakmak ve üç kızının ölümüne sebep olmak suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yıllarca suçsuz olduğunu söyledi, suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadele etti. Polis, Willingham’ın çocuklarını taciz ettiğini, kanıtları ortadan kaldırmak maksadıyla evini ve çocuklarını yaktığını iddia etti. Mahkemeyse eşinin “Çocuklara hiçbir zaman zarar vermedi” sözlerine rağmen raporu ikna edici buldu ve Willingham’a idama mahkum etti. Willingham 17 Şubat 2004’te iğneyle öldürüldü. The New Yorker ise olayın peşini bırakmadı ve en nihayetinde Willingham’ın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Film bu idama odaklanacak. O’Connell ve Meade ikinci kez evli ve çocuklu bir çifti oynadılar. Bakalım Zwick bu kez iyi bir filme imzasını atabilecek mi.

Vizyon Tarihi: Çekimleri tamamlanan filmin bu yıl vizyona çıkarılması planlanıyor.