Kendisini ünlendiren The Tourist‘le erkekliği, kendisine geçen ay Cannes’dan Altın Palmiye ödülünü getiren The Square‘le sanatı ve günümüz toplumunu hicveden Ruben Östlund’un hedefinde bu kez moda dünyası var. Östlund, Triangle of Sadness adını verdiği bu filminde bu kez moda dünyasını, modellerin güzel kalma çabalarını, güzellik için botoks yapmalarını hicvedecek. Yönetmen filminin adının estetik doktorlarının gözlerdeki kırışıklıkları 15 dakikada yok ettikleri operasyon için kullandıkları terimden geldiğini belirtti. Film iki modelin moda dünyasından çıkma çabalarına odaklanacak. Bu iki modelden birisi saçları dökülen erkek bir model, diğeri zengin erkeklerin tekliflerini reddeden lezbiyen bir model olacak. Östlund’un çekimlere başlayacağı tarih ve filmin 2018’e yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.