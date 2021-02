Son yıllarda dönem dizilerini ve distopik öyküleri çok iyi kotaran Almanya’dan bu sefer de Tribes Of Europa geliyor. Bu yeni dizinin ayrıntılarını derledik.

Yayın: Netflix

Format: İlk sezon 6 bölümden oluşacak.

Tarih: 19 Şubat 2021

Yönetmen ve Yapımcılar: Dark’ın yapımcılarından Quirin Berg ve Max Wiedemann, bu dizinin de yapımcılığını üstlendi. Dizinin yaratıcısı ise Philip Koch. Jana Burbach ve Benjamin Seiler diziyi Koch’la beraber yazdılar.

Oyuncular ve Karakterleri:

Emilio Sakraya – Kiano,

Henriette Confurius – Liv,

David Ali Rashed – Elja

Melika Forourtan, Melika Forourtan, Oliver Masucci, Ana Ularu, Robert Finster, Benjamin Sadler, Jannik Schümann, Jeanette Hain ve James Faulkner dizinin diğer önemli oyuncuları…

Konu: Dizi 2074’te dijital kıyamet sonrası Avrupa’da geçiyor. Teknolojik olanaklara ve kent yaşamına veda ettiğimiz bir dünyada yaşlı kıta The Crimson Republic, The Crows, The Origines ve The Atlantians isimli 4 topluluk arasında bölünmüştür. İlk sezonda Origines’ten üç kardeşin Kiano, Liv ve Elja’nın öyküsünü izleyeceğiz.

Beklentiler:

– Fragmanın atmosferine baktığımızda Dark’a yakın bir ortam ve renk paleti görüyoruz. Almanya’nın sık orman örtüsü sinematografik açıdan yine görevini yapmış diyebiliriz.

– Ancak Dark gibi karanlık bir distopyadan çok aksiyona odaklanacak bir dizi olduğu izlenimi edindik. Gizem yerine, 4 grubun çekişmesine odaklanacağız gibi görünüyor.