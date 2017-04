Triple Frontier, Paramount’ın bir türlü çektiremediği filmlerden. Yıllar önce Kathryn Bigelow; Will Smith, Tom Hanks ve Johnny Depp’in başrollerinde bu filmi çekmek istedi, ama başarılı olamadı. Yönetmenlik koltuğu JC Chandor’a geçtiğinde Depp hâlâ kadrodaydı, ama sonra ayrıldı. Geçen ay ise başrollerin Channing Tatum, Tom Hardy ve Mahershala Ali’ye teslim edildiği açıklanmıştı. Chandor çekimlere gelecek ay başlamayı planlıyordu. Gelen haberlere göre Paramount bu filmi çektirmekten vazgeçti. Tatum ve Hardy ikilisi de filmde oynamaktan vazgeçmişler. İkilinin filmden çekilme nedenleri, Chandor’ın senaryosunu beğenmemeleri. Projenin başka bir stüdyo tarafından, başka oyuncularla çekilip çekilmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Şu kesin ki Triple Frontier -başka bir stüdyo bulunana dek- çekilemeyecek.

Paramount’ın filmden vazgeçme nedenleriyse şunlar: Hardy’nin senaryonun değiştirilmesini istemesi, ama çekim takviminin değişikliklere zaman tanımaması ve pek tabii filmin bütçesi. Paramount geçen yıldan beri hasılat açısından beklediğini alamıyor: Bu yıl Ghost in the Shell ve Silence filmleriyle hüsrana uğradı. Ghost‘la 60 milyon dolar kaybetti. Geçen yıl Jack Reacher: Never Go Back, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of Shadows, Zoolander 2, Monster Trucks, Strak Trek Beyond filmleriyle de istediği hasılatlara ulaşamamıştı. Bu yüzden Brad Pitt’li World War Z 2‘yu onaylamadı henüz, Scorsese’nin The Irishman‘ine para yatırmaktan vazgeçti ve bugün de Triple Frontier‘dan çekildi.