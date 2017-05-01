Triple Frontier filmi yedi yıldır çekilmek isteniyor ama bir türlü çekilemiyor. Yönetmen JC Chandor çekimlere bu ay, Tom Hardy, Mahershala Ali ve Channing Tatum’ın başrollerinde başlamaya hazırlanırken Hardy senaryoyu beğenmediği için Tatum’la birlikte filmden çekilmişti. Paramount da senaryonun tekrar yazılmasıyla uğraşmak istemediği için filmi yaptırmaktan vazgeçmişti. Bu gelişmeler filmin çekilmeyeceğini düşündürttü.

Ama bir umut var. Şu sıralar Netflix’le filmi satın alması için görüşülüyor. Olur da Netflix filmi satın alır, anlaşmada sorun ortaya çıkmazsa başroller Casey ve Ben Affleck kardeşlere teklif edilecek. Bu yıl aktör dallarında Oscar kazanan Casey Affleck’le Mahershala Ali’nin bu filmde ilk kez biraraya getirilmeleri planlanıyor. Ali’nin halen kadroda yer aldığını belirtelim. Netflix’le anlaşılırsa çekimlere yılın sonlarına doğru başlanacak.