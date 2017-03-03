Joseph Kosinski 2010 çıkışlı Tron filmiyle (1982’de vizyona giren ilk filmin devamı) ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Jeff Bridges, Garrett Hedlund ve Olivia Wilde’lı film çok da iyi eleştiriler almamış ama 400 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bu hasılat Disney’i pek memnun etmediği için serinin üçüncü filmi onaylanmamıştı. Bugün gelen haberlere göre stüdyo, Tron defterini tekrar açıyor. Disney ilk filmi yeniden çevirtecek. Fakat henüz filmin ne senaristi, ne de yönetmeni belli. Ama başrolü belli oldu. Jared Leto iki filmde de yer almayan bir karakterle (adı Ares) filmin başrolünde yer alacak. Henüz proje emekleme aşamasında olduğu için hakkında hiçbir şey (çekim tarihi, vizyon tarihi, konusu vs) bilinmiyor.