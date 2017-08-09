Daha önce Narco Cultura’dan tanıdığımız Shaul Schwarz’ın Christina Clusiau’yu yanına alarak çektiği belgesel Trophy, yıllar süren bir tartışmayı aktarıyor.

Ülke: ABD

Yönetmenler: Christina Clusiau, Shaul Schwarz

Festivaller: Sundance, SXSW, Full Frame, Sun Valley, Montclair, Melbourne festivallerinde gösterildi ve büyük beğeni topladı.

Konu: Festivallerdeki gösterimlerde beğenildiği için eylülde ABD’de gösterime girecek olan, ülkemizde de belirli festivallerde görmek istediğimiz avcılık belgeseli Trophy nesli tükenen önemli türler hakkındaki büyük bir tartışmayı ele alıyor. Avcılık turizmi diye nitelendirebileceğimiz, nesli tükenen hayvanları kontrollü alanlarda öldürtmek, buradan kazanılan parayla da aynı hayvanların yenilerini yetiştirmek olarak özetleyebileceğimiz endüstri 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Öldürmek ve yetiştirmek üzerine dönen etik tartışmaların yanı sıra avcıların öldürme güdülerini irdeleyen belgesel, her ekoloji savunucusunun izlemesi gereken bir eser gibi duruyor.