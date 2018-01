HBO’nun başkanı Casey Bloys yeni sezonları merakla beklenen iki dizisinin, True Detective‘le Big Little Lies‘ın, bu yıla yetişemeyeceklerini açıkladı. True Detective‘in 3. sezonu Mahershala Ali, Carmen Ejogo ve Stephen Dorff’un başrollerinde yakında çekilmeye başlanacak. Big Little Lies‘ın 2. sezonunun hazırlıkları da devam ediyor. Çekimlere ilkbaharda Andrea Arnold’ın yönetmenliğinde başlanacak. Bloys 2. sezonun konusunu açıklamadı, ilk sezonun tekrar edilmeyeceğini söylemekle yetindi.

Çekimleri hızla devam eden Game of Thrones‘un final sezonunun da 2019’da yayınlanacağı birkaç hafta önce kesinleşmişti. GoT demişken… GoT‘un spinoff projelerinin pilot bölümlerinin yazımı da devam ediyor. Dizi 2019’da sona erdikten bir yıl sonra, yani 2020’de spinoff dizisi yayınlanacak. Şu an beş proje hazırlanıyor, HBO bu beş projeden en iyisini seçip onu dizileştirecek. Ama Bloys, A Song of Fire and Ice‘ın dizide işlendiğini, spinoffunun ya da yeniden çevriminin çekilmeyeceğini de belirtti. Henüz erken olduğu için spinoff projelerle ilgili bilgi vermeyi reddetti. GoT‘un final sezonundaki 6 bölümün süreleriyse henüz belli değilmiş. Ama 6 bölüm de harika, diyor Bloys.

Bloys, Lena Dunham’la Jenni Konner’ın şu sıralar HBO’ya komedi dizisi hazırladıklarını da açıkladı. Deadwood filminin çekimlerineyse sonbaharda başlanacakmış. Yapımcılar kadronun tamamını biraraya getirmeye çalışıyorlar, oyuncular da film için isteklilermiş ama hepsinin uygun zamanlarını bulmak zor oluyormuş. Hepsinin uygun vakti bulunursa çekimlere sonbaharda başlanacak. GoT‘un showrunnerlarının yeni dizisi ise 2020-21’den başlamayacak, çünkü önce GoT‘u bitirmeleri gerekiyor. HBO’nun bu yıl yayınlanacak dizi ve filmlerini şurada derlemiştik.