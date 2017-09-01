True Detective‘in birkaç yıldır beklenen üçüncü sezonu sonunda çekilecek. Bugün diziyle ilgili yeni haberler geldi. Üçüncü sezonun neredeyse tüm bölümlerini Nic Pizzolatto’nun tek başına yazdığı açıklandı. David Milch sadece 4. bölümü Pizzolatto’yla birlikte kaleme aldı. Pizzolatto senaryoları yazmakla meşgul olduğu için sezonun bölüm sayısı belli değil. Öte yandan dizinin yönetmenleri de belli oldu: İlk iki sezonda yönetmenlik koltuğuna oturmayan Pizzolatto kariyerinde ilk kez kameranın arkasına geçecek. Dizinin diğer yönetmeniyse gerilim filmleriyle (Green Room, Blue Ruin) adını duyuran genç yönetmen Jeremy Saulnier. Şimdilik başka bir yönetmenin adı geçmiyor.

Henüz dizinin oyuncu kadrosu tamamlanmadı. Birkaç ay evvel başrol Mahershala Ali’ye teslim edilmişti. Ali, Arkansaslı polis Wayne Hans rolünde karşımıza çıkacak. Netflix’in Ozark‘ı gibi True Detective de Ozarks’ta çekilecek, buranın suç dolu yüzüne odaklanacak. Üçüncü sezon üç farklı dönemde geçecek, ilk sezonda olduğu gibi gene on yıllık bir zaman dilimine odaklanacak. Gelelim yayın tarihine. Dizi bu yıl çekilirse 2018 sonbaharına yetişebilir. Westworld‘ün 2. sezonunun da 2018’de (tahminen yazın) yayınlanacağını düşünürsek Game of Thrones‘un final sezonu 2019 ilkbaharından evvel yayınlanmayabilir.