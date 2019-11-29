Avustralyalı kanun kaçağı Ned Kelly’nin öyküsü daha önce birçok filme konu olmuş, Mick Jagger’dan Heath Ledger’a kadar farklı isimler tarafından canlandırılmıştı. Yetenekli yönetmen Justin Kurzel, bilinen öyküye yeni ve çok daha sert bir yorum getirmiş görünüyor. True History of the Kelly Gang, etkileyici bir fragmanla dikkatleri çekmeyi başardı.

Senarist Shaun Grant’in Peter Carey’nin aynı adlı romanından uyarladığı film bu yıl Toronto’da gösterilmiş ve iyi eleştiriler almıştı. Başrollerde George MacKay, Orlando Schwerdt, Russell Crowe, Nicholas Hoult, Essie Davis, Thomasin McKenzie ve Charlie Hunnam’ı izleyeceğiz.