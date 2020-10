Nasıl yapabiliyor bilemiyoruz ama Nicole Kidman ara vermeden, üst üste dizilerde (ve tabii ki filmlerde) rol almaya devam ediyor. 1989 yapımı Bangkok Hilton mini dizisinden sonra TV’den kopup sinemaya odaklanan usta oyuncu Kidman 2017’de iki diziyle, Top of the Lake‘in 2. sezonu ve Big Little Lies‘la televizyona dönmüştü. Kendisine Altın Küre ve Emmy ödüllerini getiren BLL‘nin ardından Kidman televizyonu çok sevdi, arayı açmadan BLL‘nin 2. sezonunda, daha sonra HBO mini dizisi The Undoing‘de rol aldı. The Undoing hızla devam ederken Kidman yeni projesini duyurdu.

Aktris, Amazon Studios çatısı altında hazırlanan Things I Know to be True dizisinin başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan dizi Amazon’un sipariş etmesi üzerine yeni sezonlarla devam edebilir. Oyunun yazarı Andrew Bovell dizinin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Kidman’ın önceki dizileri gibi bu dizi de bir aileye (bu kez dört çocuklu bir çifte), aile içerisindeki sırlara, annenin çocuklarıyla ilgili hayallerine odaklanacak. Dizi mizah da içereceğinden Kidman’ın son iki dizisinden farklı bir tonda olacak. Aktris henüz dizinin yönetmenini belirlemedi.

Kidman şu sıralar hulu mini dizisi Nine Perfect Strangers‘da ve Robert Eggers‘ın dönem filmi The Northman‘de rol aldığı için Things‘in çekimlerine 2021’den önce başlanamayacak. hulu, Nine Perfect Strangers‘ı 2021’de yayınlayacak. Bu arada Kidman, BLL‘nin 3. sezonla devam edebileceğini müjdelediğini de belirtelim. Things‘in ardından BLL‘nin 3. sezonu çekilebilir.