91 yaşında olağanüstü bir sinema ve müzik yaşamını geride bırakarak veda eden Ennio Morricone, yeteneğini çok farklı şekillerde gösterebilen bir dehaydı. Tüm çalışmaları arasında Pier Paolo Pasolini filmi Uccellacci e Uccellini için yaptığı müzikler farklı bir özelliğiyle öne çıkar.

Yaşadığı her andan, izlediği her görüntüden olağanüstü melodiler çıkaran Ennio Morricone, filmin müziğini jenerikteki isimlerden çıkarmayı seçmiş.

Usta şarkıcı Domenico Modugno ile beraber isimlerin üzerine yaylılara dayalı bir beste çıkaran Morricone, izleyenleri daha ilk görüntüden güldürmeyi ve şaşırtmayı başarmış.

Jenerikte Morricone’nin kendi ismi göründüğü zaman Domenico Modugno’nun yaptığına da dikkat…