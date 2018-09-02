55. Ulusal Yarışma, bu yıl 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl da devam ediyor.

Organizasyon, geçtiğimiz yıl sinemanın geleceğine dair duyulan endişe ve pek çok sinemacı ile sinema kuruluşunun tepkisinin verdiği umutla, aşkla, cesaretle, dayanışmayla, neşeyle yola çıkmış ve bir gün mutlaka Antalya’ya ulusal yarışmanın geri döneceği düşüncesiyle etkinlikler düzenlemişti. 54. Ulusal Yarışma’ya Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Tayfun Pirselimoğlu, Nihal Yalçın gibi sektörün öncü isimleri jüri üyesi olarak katıldı. Yönetmen Kaan Müjdeci ve bir grup sinemacının düzenlediği etkinlikte Hazar Ergüçlü’nün başrolünde oynadığı Kar, Onur Saylak imzalı Ahmet Mümtaz Taylan’lı Daha ve Onur Ünlü’den Put Şeylere yapımları jürinin değerlendirdiği filmler arasındaydı.

Neyiniz var kaybedecek?

Yarışma, 2. Antalya Festivali’nden ilhamla bu yılın sloganını belirliyor. En İyi Senaryo ve En İyi Üçüncü Film ödüllü Karanlıkta Uyananlar filminin unutulmayan repliği etkinliğin slogan cümlesi: Neyiniz var kaybedecek? Manifesto şöyle diyor:

Tarihimizin, özellikle de Ulusal Yarışma tarihinin kazananlar ve katılanlardan, başkanlar ve müdürlerden, söylenenler ve söylenmeyenlerden fazlası olduğunu biliyoruz. Bizden çalınmaya çalışılan bu tarihin, varlığından haberdar bile olmadığımız mücadelelerle şekillendiğini görüyoruz. Hep sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylerin bile dayanışmayla kazanıldığını; sonsuza kadar sahip olacağımızı düşündüğümüz şeylerin bile bir anda elimizden alınabildiğini biliyoruz. Ulusal Yarışma’nın iptaliyle birlikte köksüzleşecek, yolunu kaybedecek bir sinemamız var. İzleyicisini kaybedecek filmlerimiz, susturulacak sinemacılarımız, coşkusunu kaybedecek sinemaseverlerimiz var. Zamanla ve emekle, üreterek ve deneyerek, başararak ve çuvallayarak oluşturduğumuz bir sesimiz, üslubumuz var. Bizi umutsuzluğa da sürüklese, bize güç de verse bu tarihe sahip çıkma sorumluluğunu duyuyoruz.”

Düşünce dengen bozulacak diye korkma! "Düşünce dengen bozulacak diye korkma!" #UlusalYarışmaDevamEdiyor #MetinErksan #KadınHamlet #FatmaGirik #AltınPortakalUlusalYarışma #UlusalYarışma Ulusal Yarışma paylaştı: 1 Eylül 2018 Cumartesi

Kadın Hamlet, 55. Ulusal Yarışma afişinde

Afişteki görsel, Metin Erksan’ın “Kadın Hamlet-İntikam Meleği” filminden alındı. 55. Ulusal Yarışma, Metin Erksan’ın Hamlet’i kadın olarak yorumladığı bu filmi saygıyla anarak; Türkiye sinemasının cürretine ve bu yılın gündemini oluşturan kadın sinemacıların eylemlerine dikkat çekiyor.

Ön jüri bir önceki yarışma filmlerinin ekiplerinden oluşuyor

Bu yıl yeni bir ön jüri sistemi oluşturarak, 54. yarışmanın film ekiplerinden bu yılın seçkisini oluşturmak için film önerisi istendi. Bundan sonraki senelerde de, o yıla kadar Ulusal Yarışma’ya katılmış tüm filmlerin ekipleri ön jüri görevini üstlenecek. Bu sayede her sene büyüyen bir ön jüri oluşturmayı ve yeni kuşak sinemacıları birbirleriyle bağlantı halinde tutmak amaçlanıyor.

Yarışma’da hangi filmler olacak?

Seçki, 2017 Kasım ayından Ekim 2018’e kadar, vizyona girmiş, festivallerde gösterilmiş ya da henüz izleyiciyle buluşmamış yapımlardan oluşacak. Bu seçkide belgesel ya da kurmacaya dalında sadece uzun metraj filmler yer alacak. Her ön jüri üyesi en fazla üç film önerebilecek ve öneriler gizli kalacak. Başvuru sistemi de geçen yıl olduğu gibi devam ediyor. 2017 Kasım ayından itibaren tamamlanmış tüm filmler web sitesi üzerinden Ulusal Yarışma’ya başvurabilir.

Film gösterimleri, paneller ve ödül töreni

Etkinlik geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye sinemasının en yeni örneklerini seyirciyle buluşturacak. Film gösterimlerinin yanında gündemdeki sinemamızın sorunları konuşulacak, birlikte çözüm önerileri aranacak. Gelenek bozulmayacak ve bu yıl da Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü Ulusal Yarışma’da takdim edecek. Sinema Yazarları Derneği jürisi Siyad En İyi Film Ödülü verecek. Jüri üyelerinin verdikleri puanlarla belirlenen ödüller 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de sahiplerini bulacak.