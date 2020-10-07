Quentin Tarantino ve Uma Thurman, sık sık Kill Bill’in bir devam filmi olup olmayacağı ile ilgili sorulara maruz kalıyorlar. Thurman, devamın çok mümkün olmadığını söyledi.

“Bir devam filmi olacağını sanmıyorum. Benim görüşüme göre öykü Quentin’in kafasında canlandı, bir sona bağlandı ve bitti. Bundan sonra döneceğini düşünmüyorum.”

“Arada açıklamalar yaparak heyecanı arttırmayı seviyor diye düşünüyorum. Ama üçüncü bir Kill Bill için ekibi bir araya toplamak da zor. Benim karakterim çok zorlu bir yolu kat etti ve öyküsünün sonuna ulaştı. Artık hayatının sonuna kadar dinlenecektir”