Gerard May’in yarattığı, Gabriel Ba’nın resimlediği çizgi roman serisi Umbrella Academy dizi oluyor. Netflix, 10 bölümlük ilk sezonun onayını bugün verdi.

Sekiz kardeş süper kahraman The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror ve The White Violin’in maceralarını izleyeceğimiz dizide çizgi romanın haklarına sahip olan Dark Horse Comics de yapımcı olarak yer alacak.

Dizinin yürütücü yapımcılığını Steve Blackman yaparken, senaryosunu da yazan Jeremy Slater yapımcılar arasında yer alacak.