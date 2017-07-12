haber Netflix’in İlk Türk Dizisinin Ayrıntıları Açıklandı Netflix’in Türkiye için bir dizi hazırladığı birkaç hafta önce açıklanmıştı. Bugün Netflix ilk Türk dizisini dünyaya da duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere Netflix bu diziyi yapım şirketi O3 Medya’yla...

seçki 2017-2018: Netflix’in Hazırladığı Filmler Kısa zamanda bir stüdyonun büyüklüğüne ulaşıp pek çok bağımsız filmi satın alan, kendi bünyesinde de filmler çektiren Netflix'in 2017-18'de yayınlayacağı, hepimizi heyecanlandıran pek çok filmi mevcut...

haber Almodovar: Netflix Filmlerini Ödül İçin Değerlendirmeyeceğim Netflix’in filmleri sinemalarda gösterime sokmayıp internet sitesinde yayınlaması bazı sinemacıların ve şu sıralar Fransa’daki dağıtımcıların ve Cannes Film Festivali yönetiminin hoşuna gitmiyor. Bu ay dağıtımcılar bu konudaki tepkilerini açıkça ortaya...