Uncle Drew, Pepsi’nin bir sokak basketbolu sahasına gizli kamera kurarak (pek öyle görünmese de) içeridekileri çekmesiyle başlayan bir reklam serisi… Yaşlı bir adam kılığına girmiş NBA yıldızı Kyrie Irving, sahadaki gençleri hareketleriyle pestile çeviriyor ve arada basketbolun eski güzel günlerinden bahsediyordu.

Gençleri tepeleyen yaşlı basketbolcu fikri tutmuş olacak ki, Uncle Drew sinemaya taşınacak. Yapımcılar John Fischer, Wyck Godfrey ve Marty Bowen, senarist Jay Longino’ya verdikleri senaryo siparişinden memnun ayrıldılar ve “basketbola bir aşk mektubu” olarak gördükleri filmin hazırlıklarına başladılar. Söylentiler filmde oynamaya ikna ettikleri ilk yıldızın Shaquille O’Neal olduğu yönünde…