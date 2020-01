Uncut Gems, Safdie Kardeşlerin başarılı filmler serisini devam ettirirken farklı bir listeye de doğrudan giriş yaptı. Film “fuck” kelimesinin en çok kullanıldığı yedinci film oldu.

Uncut Gems boyunca karakterlerin ağzından 408 kere malum kelime çıktı. 135 dakikalık filmde her dakikaya 3 kez fuck düştü.

Bu konuda rekor hala The Wolf of Wall Street’in… Martin Scorsese’nin filminde 569 kez aynı küfür farklı versiyonlarıyla kullanılmıştı. Summer of Sam (435), Nil By Mouth (428), ve Casino (422) listeyi devam ettiriyorlar.