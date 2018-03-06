Netflix için hazırladığı BoJack Horseman animasyon dizisiyle gönüllere taht kuran Raphael Bob-Waksberg, Netflix’in rakibi Amazon‘la da çalışacak. Gelen haberlere göre, Bob-Waksberg, Amazon için yetişkinlere dönük yeni bir animasyon dizisi hazırlıyor. Amazon, Bob-Waksberg’in Undone adlı dizisinin ilk sezonunu onayladığını duyurdu. Dizinin baş karakterini genç aktris Rosa Salazar (Maze Runner, Alita: Battle Angel) seslendirecek. Dizinin her bölümü 30 dakika sürecek. Komedi-dram karışımı Undone ölümcül bir kaza geçirdikten sonra zamanla farklı bir şekilde etkileşime girmeye başlayan, bu kazadan sonra kazandığı güçleri babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmek için kullanmaya başlayan Alma’ya odaklanacak. Angelique Cabral, Alma’nın kız kardeşini seslendirecek. Undone, Amazon’un yetişkinlere dönük ilk animasyon dizisi olacak, 2019’da başlayacak.