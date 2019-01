Dark Universe‘ü hatırlıyor musunuz? Universal, Marvel’ın başarısına bakıp “Biz de klasik canavarlarımızdan bir evren yaratalım” diyerek yola çıktığı ama Tom Cruise‘lu The Mummy filmiyle hüsrana uğradığı evren… The Mummy başarılı olsaydı Universal, Johnny Depp‘in başrolünde Invisible Man‘i, Javier Bardem ve belki de Angelina Jolie‘nin başrollerinde Bride of Frankenstein‘ı çektirecekti. Ama olmadı, evrenin temeli zayıf atıldığı için Universal, Dark Universe’ü bir süreliğine rafa kaldırmak zorunda kalmıştı.

Variety’nin bugünkü haberine göre Upgrade‘le olumlu eleştiriler alan Leigh Whannel, Invisible Man‘i yönetmek için Universal’la el sıkıştı. Filmin yapımcılığını ise Universal’la pek çok film yapan Blumhouse Productions’ın sahibi Jason Blum üstlenecek. Haberlere göre Depp filmde rol almayacak. Bu arada yönetmenin belli olması Invisible Man‘in hemen çekileceği anlamına gelmiyormuş. Universal bu filmden önce başkasını çektirebilir. Asıl mühim haberse Universal’ın evren konusunu tamamen kapatmış olması. Yani filmler birbirleriyle bağlantılı olmayacak.

Bir diğer önemli haberse Cruise, Depp, Bardem ve Russell Crowe isterlerse Universal’ın bu yeni filmlerinde rol alabilirler. Yani Universal, The Mummy‘nin başarısızlığından sonra bu yıldız oyunculara kapıyı kapatmadı. Bu aktörlerin dönüp dönmeyecekleri, canavarlarla ilgili sıradaki filmi ve evren konusu kapatılmışsa da bu serinin bu kez başarılı bir çıkış yakalayıp yakalamayacağını zaman gösterecek.