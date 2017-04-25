25 Nisan 2017
Universal stüdyosu şarkıcı-oyuncu Madonna’nın hayatına odaklanan bir biyografik film çektirecek. Blonde Ambition adı verilen filmi Elyse Hollander kaleme aldı. Universal senaryoyu satın alır almaz hazırlıklara başladı. Henüz Madonna’yı canlandıracak oyuncu da, filmi çekecek yönetmen de belli değil. Hollander’ın senaryosu 2016’da henüz filmleştirilmemiş senaryolar arasında 48 oyla en iyi senaryo seçilmişti. Film, 1980’lerde New York’ta geçecek, Madonna’nın ilk albümünü yaparken yaşadığı zorluklara, şöhrete, romantizme ve müzik endüstrisine odaklanacak. Filmin adı, Madonna’nın 1990’daki konser turundan geliyor.
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