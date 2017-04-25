haber Boxoffice Raporu: Disney’in Hasılatı 7 Milyar Dolara Ulaştı Daha önceki boxoffice yazılarımızda belirttiğimiz gibi Disney bu yılın en çok hasılat elde eden stüdyosu. Yılın sonlarına doğru gelirken Doctor Strange‘in hasılatının 653 milyon dolara, Moana adlı animasyonunun hasılatının...

haber Boxoffice Raporu: Yılın Sonuna Yaklaşırken Batanlar-Çıkanlar Bu yılın en çok kazanan stüdyosu olan Disney, Doctor Strange‘den 576 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin bütçesinin 175 milyon dolar olduğunu belirtelim. Disney’in bu hafta (23 kasım) vizyona...

haber Javier Bardem, Frankenstein’ın Canavarını Oynayabilir Universal, canavarlar evreni adını verdiği ve Marvel'ın izinden giderek oluşturduğu serisini yıldız oyuncularla doldurmaya devam ediyor....